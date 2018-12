Leo – Sábado 22 de diciembre de 2018: te animarás a dar ese paso atrevido

No dejes entrar en tu corazón sentimientos negativos de celos, rencores o desconfianzas que lo único que logran es minar la alegría y estabilidad que actualmente gozas en tu vida.

Es probable que te encuentres realizando algún tipo de trabajo que no te agrade del todo, si es así, no te angusties y trata de sobrellevarlo pues en estos momentos no te conviene dejar tu empleo. El efluvio del plenilunio incide sobre tu mundo interior y evoca en ti recuerdos y te envuelve con un tono de conquista irresistible y arrollador.