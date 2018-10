Leo – Sábado 20 de octubre de 2018: darás un paso positivo hacia adelante

En muchos casos se empezarán a cristalizar sueños apasionados que hasta ahora solamente estaban en tu imaginación. Leo. Estás iniciando una etapa bonita en que descubres valores en tu pareja y en ti mismo que engrandecerán tu capacidad de amar. No dejes que nada ni nadie te vayan a complicar tu realidad.

Tú, mejor que los demás, sabes bien lo que debes hacer para no buscarte problemas con gentes tercas. Hoy sábado, con el efluvio del trígono de tu regente, el Sol, con la Luna, se abren nuevos caminos que te conducirán directamente al éxito.

Amor



Este sábado se abre el corazón de cierta persona que estaba como cerrado a tus insinuaciones y requerimientos. Define situaciones, no esperes que otros den el primer paso, haz tú lo que debe hacerse y si no te responden como deseas, era que realmente no te convenía.