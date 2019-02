Leo – Sábado 2 de febrero de 2019: el agua recupera su nivel en el amor

Si proyectas una aventura tipo luna de miel con tu pareja o algo similar y surgen dificultades en tus planes de viaje no estropees tu escapada lamentándote sino más bien adáptate a las nuevas situaciones y disfrútalas con optimismo y alegría, Leo.

Amor Es posible que durante este fin de semana te invada una onda de nostalgia. Si los recuerdos son gratos, síguelos, si te inspiran rechazo no les hagas el juego y dale vuelta a ese capítulo en el libro de tu vida amorosa, es hora de vivir más en el presente.



Salud

No albergues problemas complicados que no puedes resolver pues esa situación solamente te causaría dolores de cabeza. Trata de reposar y descansar más. No olvides nunca que tu paz mental determina tu estado de salud físico.