Leo – Sábado 17 de febrero 2018: terminarás lo que no te conviene

Géminis

Géminis es el signo conversador por excelencia así que las pláticas no se pueden tomar como indicio de peligro sino más bien el silencio o el tratar de hablar de temas que no tienen que ver nada con la situación actual enredándose en explicaciones que no han sido pedidas. Otras veces empezará a divagar y al terminar no te habrás dado cuenta de nada por haber estado conversando de todo y de nada. Foto: Shutterstock Images LLC | Univision.com

