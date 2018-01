Leo – Sábado 13 de enero del 2018: Tómalo todo con filosofía

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario. Con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado, todos los demás planetas están directos.

No te desalientes por una promesa que te incumplen. La vida es cambio y en este sábado podrás poner punto final a lo que no te conviene e iniciar exitosamente un nuevo derrotero. Se avecinan días felices, pero de ti depende, con tu actitud, que tomes las cosas con un sentido más deportivo y filosófico sin complicarte por lo que no puedes resolver. Lograrás combinar tu inteligencia natural con tu intuición y el resultado será estupendo pues finalmente descubrirás como conquistar el amor de alguien que parece no querer ceder.



Amor

Con la Luna en tu elemento, fuego, te atreves a lanzarte a la conquista de quien hasta estos momentos parecía muy lejano en tu vida. No te amilanes, el mundo es de los valientes y tú lo eres, Leo.

Salud

Escucha los consejos y recomendaciones de personas expertas y calificadas en cuestiones de salud y te evitarás muchos problemas. Ciertos trastornos digestivos y circulatorios se pueden resolver felizmente con una alimentación apropiada.

Trabajo

Tu actitud cooperativa te permitirá salir bien de una situación laboral en la que se pondrá a prueba no solamente tu talento y experiencia, sino también tu agilidad mental y capacidad de respuesta.

Dinero y fortuna

Te darás cuenta de la importancia que tiene conocer a las personas adecuadas para funcionar tu dinero. Los contactos sociales previamente establecidos por ti se mostrarán más que útiles en estos días para ampliar tu horizonte económico.

No todo es paranormal