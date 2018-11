Leo – Sábado 10 de noviembre de 2018: se abre ante ti un arcoíris de posibilidades

Una situación nueva te fuerza a cambiar tus planes a última hora, pero no te inquietes porque en ese movimiento hay alegría, amor y fortuna. La vida es cambio y a ti te mueven esos cambios hoy hacia la parte positiva.

Este día es propicio para reuniones sociales y también para reafirmar lazos de amistad con quienes hace tiempo no te mantienes en contacto y son personas de gran valor sentimental para ti. Recuerda que tú eres el signo regio por excelencia, regido por el Sol, nuestra estrella y todo lo que tocas lo conviertes en oro y dondequiera que vas brillas.

Amor

Te sientes cada día más seguro de ti mismo y ese sentimiento de confianza interior te permitirá disfrutar más tu relación sin estar culpando a tu pareja de los problemas del pasado y mirando la vida con una actitud más optimista. No es tiempo de buscar culpables sino de reconocer errores.

Salud



No hay vibraciones negativas en tu horóscopo y si aprovechas tu día haciendo lo que te has propuesto y no te diluyes mentalmente en muchas actividades podrás lograr tus metas de salud y sentirte satisfecho contigo mismo al concluir el fin de semana.