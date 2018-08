Leo – Miércoles 8 de agosto de 2018: un ciclo de cumpleaños con mucha intensidad

Con control, paciencia y voluntad vencerás los retos y conquistarás el éxito. Si ya tienes pareja la onda que te envuelve es de revitalización de tu intimidad y la posibilidad de revivir una segunda luna de miel muy intensa que solidifique los sentimientos entre ambos. Si no la tienes no estarás ansioso ni ansiosa, sino más bien tranquila.

Amor

Salud

Trabajo

Trabaja confiadamente y sigue tus planes aunque a tu alrededor te parezca que el mundo se está cayendo en tu empresa. Si te mantienes firme en tus negocios y cumpliendo tus responsabilidades no habrá motivos para temer ningún despido.

Dinero y fortuna



El dinero llega, pero no cuando tú quieres. No dejes nada pendiente y trata de poner todos tus asuntos en orden para no cargar tu mente con problemas menores los cuales te distraerían y alejarían de la consecución de tus metas personales.