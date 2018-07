Leo – Miércoles 4 de julio del 2018: te preparas para algo muy hermoso

Sé prudente pues la gente no cambia de un día para otro y lo que ahora hallas agradable debido a las circunstancias, cuando te calmes no lo verás así. Este día sientes un motor interior que te está indicando claramente que muy pronto tendrás lo que has estado esperando desde hace tiempo.

Amor



Si te va bien en tu relación no cambies nada sino más bien profundiza en la situación actual y verás cómo todo funciona a la perfección. Lo que te ha sucedido es que te has adelantado a los acontecimientos y en lugar de esperar te apresuraste, querías comer las frutas que no habían madurado. Tómalo todo como una experiencia, no como un fracaso.