Leo – Miércoles 3 de octubre de 2018: se abre una nueva oportunidad en el amor

Amor

Antes de ir a casa compra unas flores o algún regalo para tu pareja. No tiene que ser costoso sino un detalle que le guste y demuestre que estaba en tu pensamiento. Esas pequeñas cosas son las que hacen florecer el amor y mantienen el entusiasmo.

Salud

Trabajo



No te desanimes si tus méritos laborales pasan inadvertidos. No es así. Lo importante es que sigas tus metas y actúes con la confianza en ti mismo que te caracteriza, Leo. No dejes que el desaliento frustre tus empeños y verás como triunfas.