Leo – Miércoles 25 de julio de 2018: cosecharás muchos éxitos en este ciclo de cumpleaños

Aviso: mañana el planeta Mercurio entrará retrógrado en tu signo, Leo. Debido a esta circunstancia podrías sentirte algo incómodo. Ciertas restricciones, frenos o limitaciones pueden enojarte. Antes de tomar una medida atrevida o poco estudiada, piénsalo bien y no te lances a nada que luego te pueda causar dolores de cabeza. Atiende la voz de tu intuición, además, este es tu período de cumpleaños y las cosas que sucedan son parte de un desarrollo positivo pues la realidad está ahí y los resultados dependerán de tu actitud y conducta, no lo olvides,

Trabajo

Para poner a funcionar un plan de trabajo novedoso y atrevido requieres la colaboración de los demás. No trates nunca de imponer tus ideas, sino de convencerlos con argumentos. Si no trabajas en equipo no lograrás nada. Felizmente tu personalidad es magnética y la gente te sigue porque proyectas confianza y seguridad en ti mismo.