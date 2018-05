Leo – Miércoles 23 de mayo del 2018: nuevos alicientes y motivaciones

Amor

Cuidado con un encuentro casual con alguien que puede enloquecerte. Si tienes pareja y te sientes atraído o atraída fuertemente hacia otra persona podrías entrar en una especie de triángulo amoroso. Lo más prudente es no complicarte la vida inútilmente en algo que sabes no tiene posibilidades.

Si se te ocurre una buena idea no te la guardes, comunícala a quienes puedan escucharla y tomar acción pues las ideas, cuando se quedan en la cabeza no surten efecto y luego empiezan las lamentaciones de "¿por qué no lo hice?". No temas correr riesgos, tú puedes porque eres el signo que representa la realeza dentro del zodíaco, regido por el Sol.