Leo – Miércoles 23 de enero de 2019: un nuevo proyecto que te entusiasmará

Es hora de tomar en cuenta que no todas las personas tienen la misma capacidad tuya para entender tus intenciones, enfrentar resueltamente los problemas familiares y no seguir dándole la espalda dejándolo todo a medio hacer.



Salud

Las exageraciones no conducen a nada, Leo. No lleves las cosas a extremos ni te prives de ciertos placeres de la mesa cuando tu cuerpo lo necesita. Mantén un equilibrio, pero disfruta más la vida. Un régimen de alimentación natural no tiene por qué ser desabrido, falto de gusto y originalidad.