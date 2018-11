Leo – Miércoles 21 de noviembre de 2018: un cambio radical en tus planes

En el amor se augura un reencuentro feliz y un arreglo sentimental con alguien con quien pudiste haber herido con una palabra mal dicha, aunque esa no fuera tu intención.

Amor



Es posible que ocurra algo que te inquiete. No te desilusiones y tómalo como una experiencia para crecer emocionalmente y no depositar tu confianza en quienes no lo merecen.