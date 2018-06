Leo – Miércoles 20 de junio del 2018: el amor llega en el mejor momento

Noticiero astrológico: la Luna está en el signo de Libra y los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados, estamos en las vísperas del solsticio, el gran cambio de signo de mañana jueves. El planetoide Ceres está en tu signo, directo.

Cuídate de los comentarios de terceras personas que llegaran a tus oídos de forma insidiosa para sacarte de quicio. Si no les prestas atención y te concentras en tus asuntos verás que no te afecta nada de lo que digan o hagan. A medida que transcurra esta semana te darás cuenta que tanto el dinero como la fortuna no llegan de manera fácil y los contratiempos que enfrentas son parte del desarrollo, y una forma de ayudarte a aprender en el proceso.

Deja los temores y empieza ya tu negocio por cuenta propia. Si no te lanzas a hacer lo que tienes pensado todo quedaría como un proyecto, una idea, algo que pudo haber sido, y no fue. En el amor se requiere osadía, da el primer paso, no te arrepentirás al hacerlo y saldrás de dudas.

Amor



La mejor manera de expresar el amor no es solo con palabras sino con gestos, aunque estos deben acompañarse de expresiones tiernas. Si notas un alejamiento de la persona amada revisa la manera en que estás conduciendo tu relación.





Salud



La influencia lunar en tu signo es positiva y estás bien auspiciado, pero no te descuides ni confíes demasiado. La salud es un tesoro y si no la cuidas, por muy buena que sea, la puedes perder. No cometas disparates.

Trabajo



Tus deseos de conseguir un empleo como te gusta no están lejos de realizarse. Cuentas con el apoyo de familiares y amigos que te darán ese impulso necesario para lanzarte a una aventura laboral poco explorada por ti anteriormente.

No te pierdas también el podcast de Niño Prodigio:

Estarás muy detallista







Dinero y fortuna



Consigues ese dinero y puedes pagar a tiempo una obligación urgente, pero si te costó trabajo resolverlo en esta ocasión aprovecha la experiencia para no cometer los mismos errores económicos en el futuro y evitarte todos estos sinsabores.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: un contacto social o una amistad de juventud que habías descuidado.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Leo: dejarte manipular sentimentalmente por quienes adulan tu ego para obtener beneficios.

¿Qué debo evitar?: la tozudez o rigidez que se expresa mediante una actitud intolerante.

Predicción de pareja para hoy miércoles