Leo – Miércoles 20 de diciembre 2017: Se acerca un momento feliz

Noticiero astrológico: Se inicia el tránsito de Saturno por Capricornio, el largo retorno que ocurre cada 30 años. La Luna se está moviendo al signo de Acuario. Los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres continúan retrógrados.

Estás en un período de arreglos y reconciliaciones, de creatividad y apertura, debes aprovecharlo íntegramente. Cuidado si estás dando pasos dudosos puesto que se pueden descubrir así que piensa muy bien antes de cometer cualquier desliz, aunque sea una coquetería ligera, ya que puedes estropear una bonita relación si te dejas envolver por las emociones del momento y no miras un poco más allá. Existen ciertas tendencias escapistas las cuales pueden conducirte a la improvisación y resultar en un mal trabajo.



Amor

La Luna se está moviendo hacia tu signo opuesto - o sea, Acuario. Sigue tu intuición y no permitas que nada ni nadie te haga tomar una decisión con la cual no estás de acuerdo, Leo. Si te sientes atraído hacia una persona en particular no vayas a perder la oportunidad de ser feliz por estar atendiendo sugerencias ajenas.

Salud

El esfuerzo puesto en tu mejoramiento personal, los cambios introducidos a tu estilo de vida y alimentación en general ahora se materializan.

Trabajo

No te sientas con temor al dar una explicación o efectuar una presentación laboral. Tu intuición te indicará el mejor momento para hablar.

Dinero y fortuna

¿Estás en medio de un trance económico singular? Acude a tus amistades influyentes y obtendrás el dinero que necesitas. No te quedes callado, actúa, Leo.

Te espera un día lleno de sorpresas inesperadas