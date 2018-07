Leo – Miércoles 18 de julio de 2018: te plantearás nuevos intereses

Habrá de todo: dinero y amor, pero no será de la noche a la mañana ya que todo lo que logres demandará tu esfuerzo. Eso lo sabes por cuenta propia ya que para ti las cosas no son tan fáciles, pero lo mejor de todo es que los obstáculos lejos de debilitarte, fortalecen tu voluntad.

Amor

Salud

Esta es la semana y el mes ideal para programar el chequeo anual con tu médico y tu dentista. Se acercan tus días de celebraciones y no hay nada mejor que la prevención, revisar la química sanguínea, tus órganos en general y eso solamente lo puede hacer tu médico.

Trabajo

Todo cambia positivamente para ti pues ahora te concentras en lo que realmente vale la pena. Este es un miércoles de oportunidades, un día intenso en el que tus talentos y capacidades van a brillar al resolver algo que los demás no podían, lo cual hace que recibas elogios.

Dinero y fortuna



Sigue como vas, con los planes que te has propuesto y te asombrarás de lo que consigues ya que ahora tienes un gran impulso para sacar adelante proyectos que estaban paralizados. Si no recibes ese dinero que esperas no te impacientes porque ya está en camino.