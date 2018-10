Leo – Miércoles 17 de octubre de 2018: surgen nuevos alicientes y motivaciones

Esa persona que por diferentes motivos o causas se alejó de tu vida está considerando regresar. Sin embargo, esta vez, debes poner condiciones para que no se repitan los errores del pasado y sobre todo para que se trate de una reacción sensata, prudente, bien estudiada y no te un arranque emocional causado tal vez por extrañar una compañía, la costumbre u otras consideraciones.

Amor

Actúa con la firmeza que caracteriza a tu signo Leo, del elemento fuego. No te dejes envolver por palabras huecas o promesas que bien sabes no van a cumplirte. Lo más importante es que en todo momento actúes de una manera concreta siguiendo tu corazón, y tu cabeza.

Salud

Trabajo



Van a invitarte a una actividad laboral que tiene muchas posibilidades de éxito. No obstante, evita poner tu dinero o dar tu firma para un crédito pues ahora no es tiempo de andar dando pasos dudosos. No te cierres las puertas, pero no confíes a ciegas.