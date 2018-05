Leo – Miércoles 16 de mayo del 2018: un nuevo derrotero sentimental

Este miércoles es tu día de la recuperación sentimental ya que la estabilidad emocional que creías perdida ahora se normaliza durante este ciclo de importantes tránsitos planetarios en mayo así como los movimientos de Venus y Mercurio que tienes frente a ti. Si notas algo diferente en tu pareja, la forma en que reacciona o una actitud que te vuelva suspicaz, no te lances enseguida a conclusiones. No es conveniente estar viendo infidelidades y “fantasmas” en todas partes. Posiblemente seas tú quien esté actuando de una manera diferente y no te hayas dado cuenta aún. Mantén en todo momento tu presencia de ánimo, Leo.