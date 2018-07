Leo – Miércoles 11 de julio de 2018: surgirán nuevos intereses

Amor

Si te sientes tentado a decir algo hermoso a tu pareja dale rienda suelta a tu espontaneidad y no temas exponer tus sentimientos más profundos. Siempre procura ser tú mismo, natural, espontáneo y fiel a tu naturaleza, Leo.

Salud

Trabajo



Haz cada cosa a su tiempo y lugar y todo saldrá bien. Aunque haya tropiezos sigue actuando de la manera como lo has venido haciendo en tu empleo y no te dejes llevar por inclinaciones negativas que no tienen nada que ver con la realización de tu trabajo.