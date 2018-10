Leo – Miércoles 10 de octubre de 2018: inicias una nueva etapa sentimental

Marte, la dínamo de la energía en el zodíaco está directo en tránsito por tu signo opuesto, que es Acuario. No te precipites a tomar una decisión drástica en estos momentos si se trata de tu vida profesional o sentimental, Leo.

Es tiempo de análisis no de arranques emotivos. Frente a ti surgen diferentes opciones que debes considerar y ponderar responsablemente para no complicarte innecesariamente haciendo algo que no debes en estos momentos. Un cambio o transformación notable se avecina.