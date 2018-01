Leo – Miércoles 10 de enero 2018: Una oportunidad en el azar

La Luna está en Escorpión. Mercurio se está acercando al tránsito por Capricornio. Todos los planetas directos, menos el planetoide Ceres, retrógrado, en tu signo, Leo. Saldrás exitosamente de un problema personal y te sentirás reconocido y confiado. Tu figura se envuelve con un aura subyugante y cautivas a todos con tu frescura y lozanía. Aprovecha este toque amoroso que te rodea para declarar tus sentimientos a quien parecía difícil conquistar. No hay límites a tu tesón y fuerza de voluntad. Se mueven recursos que girarán la fortuna a tu favor, pero debes poner de tu parte actuando con inteligencia, y no comentar con terceras personas tus planes económicos, recuerda que tienes a Ceres retrógrado en tu signo del elemento fuego.

Amor



Este es un período de actividad romántica y lo que ahora hagas o digas tendrá una fuerte repercusión en tu vida de pareja, o si no la tienes, en la que puedas tener durante estos próximos meses. Tu intuición se exalta, no te preocupes por lo que no puedas resolver, ya llegará a tus manos en su momento.

Salud

Tu cuerpo responderá muy bien a tratamientos como los masajes, aromaterapia, baños de agua caliente, acupuntura y otros similares. Sin embargo, no te pongas en las manos de alguien inexperto, sería peligroso, acude solamente a profesionales reconocidos y con licencia.

Trabajo

Hay un ingreso extra asociado a un empleo potencial. Una proposición laboral fuera del sitio donde vives puede resultar muy beneficiosa, pero no debes extender tu período de ausencia más de un tiempo prudencial.

Dinero y fortuna

Recuerda que Ceres está retrógrado en tu signo, cuida tu dinero.



Querrás hacer compromisos a futuro en el aspecto sentimental