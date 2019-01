Leo – Martes 8 de enero de 2019: una idea que te fascinará desde el primer momento

Salud

No descuides tu salud ni eches por la borda lo que has logrado. Persiste en los planes de salud que te has propuesto seguir para que no te vaya a tomar la noche haciendo algo que debiste haber hecho oportunamente y que te ayudará a consolidar tus planes de régimen de vida saludable de una manera tangible y hermosa en estos primeros días del año que comenzó recientemente.