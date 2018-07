Leo – Martes 31 de julio de 2018: alegrías en tu ciclo de cumpleaños

No desestimes ninguna oferta o proposición relacionada con los medios de publicidad, la radio o la televisión pues en ellas puede estar el camino que te conduzca a tu desarrollo económico, Leo. En cuestiones amorosas, si sospechas infidelidad no te quedes callado. Sal de las dudas que albergas sosteniendo una conversación abierta con tu pareja. No permitas que una mala interpretación malogre tu vida amorosa, pero antes de acusar, escucha primero. Recuerda que el beneficio de la duda y el respeto y confianza mutuos son los elementos principales que logran estabilizar una relación íntima. La energía retrógrada de tu corregente Marte puede causar una demora en un plan de viaje, tenlo todo preparado y tómalo deportivamente.