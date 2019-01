Leo – Martes 29 de enero de 2019: ve preparándote para un viaje corto

Son muchas las experiencias gratas que se avecinan a tu horizonte emocional y lo más importante es que la aproveches y no las dejes escapar de tus manos. Este es tu momento para sacar adelante tus asuntos tanto los económicos como los familiares porque estás en la mejor disposición para lograrlo.

Amor

Antes de decir algo que pueda comprometerte o entrar en discusiones por cuestiones que desconoces, trata de encontrar la raíz de tus inestabilidades emocionales. Sobre todo no prometas lo que luego te cause serios dolores de cabeza al no poder cumplir tus promesas. Canaliza adecuadamente tus energías, Leo, y verás cómo el amor te envuelve.