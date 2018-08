Leo – Martes 28 de agosto de 2018: se avecinan unos días llenos de alegría

Amor Inicias tu semana con una óptica diferente, y muy divertida, Leo, pues ahora la Luna transita por tu elemento, fuego. El tiempo aparentemente perdido te servirá para tomar mejores decisiones tanto en tu trabajo como en cuestiones sentimentales. No temas. Es hora ya de ir pensando en alguna reunión de amigos y pasa una velada junto a personas que sean de tu agrado. Mantén tus ojos y oídos muy abiertos ya que van a surgir oportunidades para compras y ventas exitosas y además, un viaje que está en ciernes el cual cristalizará en el momento menos esperado. Las cosas pintan bien para ti, pero para que salgan mejor debes siempre ponerles un toque entusiasta a todo lo que hagas y no dejar nada a la casualidad. Tú sabes hacerlo, Leo, pues eres un signo muy decidido y vital.

Amor Las cosas no siempre salen a la medida de nuestros deseos, y en el amor esto es bastante común. Si has puesto tus ojos en alguien equivocado lo sabrás en su oportunidad, pero mientras tanto disfruta lo que tienes ahora y goza la vida con toda la expansión que surge de tu signo Leo del elemento fuego.

Trabajo No te alarmes por rumores ni te dejes llevar por las corrientes negativas de quienes están siempre creando conflictos en el trabajo porque podrías ser objeto de manipulación por parte de ellos y ser utilizado por gentes muy peligrosas.

Dinero y fortuna Espera un poco y no te precipites a poner tu dinero en un negocio poco serio. Hay personas a tu alrededor interesadas en tu crédito y propiedades, cuídate de ellas y no hagas nada irresponsable. Consulta con abogados y notarios si es necesario.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu nivel de decisión que ahora está muy bien definido con la energía favorable que envuelve tu signo al comenzar este último ciclo del mes de agosto y prepararte para septiembre que ya está a las puertas.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Leo: empecinarte en seguir por un camino que no es el mejor, simplemente por no dar tu brazo a torcer.

¿Qué debo evitar?: las confrontaciones con personas menos inteligentes que tú y fanatizadas por cuestiones religiosas o políticas.

Frase del día: amar no es tener el cuerpo de la otra persona, sino su corazón.