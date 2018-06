Leo – Martes 26 de junio del 2018: te sentirás inclinado a vivir una aventura

Amor Estás muy animado sentimentalmente por la posibilidad de un romance y volver a estar junto a esa persona tan especial para ti. Lo que llega a tus oídos te agradará sobremanera porque ahora entiendes que nunca has estado fuera del corazón de quien sospechaste había dejado de quererte.

Dinero y fortuna

¿Cometiste algún error que te hizo perder dinero? Toma medidas para evitar males mayores y al mismo tiempo utiliza esa energía en rehacer tu economía. Si algo ya pasó no vale la pena continuar discutiendo. Si has perdido un dinero en estos días no culpes a nadie, ni te culpes a ti mismo, busca las causas y corrige lo que deba ser corregido.