Leo – Martes 24 de abril del 2018: días de reflexión y tomar decisiones

Trata de ponerte más en contacto con tu Ser Interno y verás como descubres muchas cosas que te parecían secretas y no lo son. Tu personalidad fuerte y magnánima impacta a una persona que se siente intimidada frente a ti. Sonríele, dale a conocer tu lado humano, sensible y simpático. Es la mejor manera de romper el hielo y empezar una relación que promete mucho. No olvides que tú eres un ser humano muy impresionante que impone con tu presencia por eso debes ser cuidadoso al expresarte para no herir a quien amas diciendo una frase poco oportuna en un momento de emoción.