Leo – Martes 23 de octubre de 2018: un nuevo signo, nuevas prioridades

Este martes separa un tiempo para estar en soledad contigo mismo y abre tu corazón a la comunicación con tu pareja. Si habías vacilado respecto a un sentimiento ahora adquieres claridad mental pues tu intuición está bien auspiciada en este día cúspide que comienza el tránsito del signo Escorpión. Las condiciones en tu entorno están acercando a ti lo que durante tanto tiempo has estado buscando, tanto en el amor como en la economía. No te impacientes, aún las cosas más difíciles tienen solución si concentras tu energía en la consecución de tus metas y la realización de proyectos.

Trabajo

Podrías atrasarte, hacer algo mal hecho y luego sufrir las consecuencias, diles con claridad que no te interrumpan tanto. Hay personas perezosas revoloteando a tu alrededor en tu trabajo. No dejes que sus pláticas constantes te desconcentren pues cualquier demora o problema en tu empleo no te conviene.