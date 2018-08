Leo – Martes 21 de agosto de 2018: un sueño que se materializará

Este es un martes que exige de ti ecuanimidad y no precipitarte a la hora de tomar importantes decisiones sentimentales. No cargues con responsabilidades ajenas a la hora del amor. Necesitas intimidad y mucha privacidad en tu vida sexual y si estás viviendo con parientes o personas ajenas a tu pareja trata de aislarte este día y compartir más tiempo con ella. Antes de iniciar algún proyecto económico arriesgado consulta con personas experimentadas y asesórate apropiadamente. El azar te dará agradables sorpresas si confías más en tus intuiciones y corazonadas.

Amor

Tu vida íntima está en un momento de tensión debido a ideas celosas o posesivas que podrían estarte angustiando. Deja a un lado esos pensamientos que no te convienen y proponte ser feliz hoy, disfrutar la vida y no incomodarte por nada, además este tipo de situaciones no tiene que ver nada con la naturaleza de tu signo Leo.