Leo – Martes 2 de octubre de 2018: tu día se llena de fantasía

Debido a la acción de Venus y Marte incidiendo en tu signo Leo, existe una tendencia a buscar algo nuevo, pero si tienes pareja cuídate de las apariencias que podrían causar la imagen de infidelidad o algo parecido, cuando no sea esa tu intención. Tu impaciencia y rebeldía de hoy podría causar desavenencias en tu relación. No actúes sólo por impulsos pues podrías cometer muchos excesos e imprudencias. No hables más de la cuenta y mantén una actitud discreta en todo, Leo, ya que de lo que hagas, o no hagas, lo que decidas, o no, dependerá tu salud emocional y sentimental en este último trimestre del año 2018.