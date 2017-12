Leo – Martes 19 de diciembre 2017: Un viaje inesperado

Horóscopo del 19 de diciembre | Ve a los demás como son y no como quieres que sean

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio y los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Aparta de tu vida las actitudes dubitativas y ábrete a las nuevas experiencias que te está ofreciendo la vida en este fin de semana maravilloso. Es momento de zanjar viejas heridas de amor, pero al mismo tiempo, no dejarte engatusar nuevamente con engaños y falsas promesas. No te dejes embaucar por nadie, cuídate de los tramposos porque durante las horas matutinas estás muy manipulable y sujeto a engaños. Si te sientes impulsado a demostrar tu afecto libremente no te reprimas y dale rienda suelta a esos sentimientos.



Amor

Este es el momento ideal para poner orden en tu vida amorosa y no caer en trampas emocionales que te perjudican. Una persona que te interesa empieza a ocupar el centro de tu intención e interés afectivo.

Salud

Es hora de tomarlo todo con calma. Los contratiempos que se presentan en tus actividades cotidianas pueden alterar tu sistema nervioso, crear ansiedad y acelerar tu metabolismo.

Trabajo

Si alguien se autodenomina una autoridad y empieza a mandar y dirigir sin estar autorizado no tienes por qué hacer como te indique. Acude a los canales correspondientes para que tu trabajo sea respetado en todo momento.

Dinero y fortuna

Recuerda que existe una diferencia muy marcada, pero sutil, entre aspiraciones y ambiciones. Aspirar tiene siempre una connotación legítima y clara, pero las ambiciones pueden conducir a la codicia. Ten cuidado con las gentes que se señalan por estar siempre pendiente del dinero y la posición.



