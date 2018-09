Leo – Martes 18 de septiembre de 2018: un regreso lleno de alegrías

Con el aspecto planetario de este martes dentro de tu signo Leo y el efluvio de la Luna en tránsito vuelves a asumir el control de tus emociones. Te encaminas finalmente en tu sendero amoroso con la persona amada. Deja atrás las susceptibilidades y temores, si los arrastras al tiempo presente terminarías malogrando tu felicidad. Mantén tu programa actual de ejercicios y alimentación y verás como obtienes resultados cada vez más estimulantes. La perseverancia es la palabra clave para que puedas lograr tus objetivos laborales y sociales en todo momento. No es fácil luchar contra la resistencia pasiva de muchas personas, pero si mantienes la confianza en ti mismo y te apoyas en tus capacidades ciertamente lo lograrás.

Amor Felizmente tu vida afectiva está en un terreno sólido durante este período astral a pesar de lo que pudieras pensar. No prestes atención a rumores ya que hay quienes se molestan con la felicidad ajena. Elude a los chismosos y provocadores.

Salud No es el momento de exagerar las preocupaciones sino de verlo todo desde un punto de vista realista. Tú sabes cómo dejar a un lado esas inquietudes cuando de veras te lo propones. Las tensiones y el estrés son fuente de problemas orgánicos

Trabajo

Es posible que todo no sea como te gusta en el lugar donde trabajas, pero trata de ser realista y considerar que al menos, ahora, debes cuidar más tu empleo y no lanzarte a algo que aún es una promesa y no es cierto en tus manos. Quienes te rodean pueden estar errados.