Leo – Martes 15 de enero de 2019: eliminarás de tu vida lo que te perjudica

Las nuevas situaciones que se presentan en tu vida te ayudarán a lograr lo que te has propuesto, Leo. En esta nueva etapa del mes de enero que estás atravesando ahora habrá de todo en tu vida, tanto desde el punto de vista económico como sentimental y laboral.

La energía que envuelve tu signo Leo, del elemento fuego, es muy alta y muchas cosas que no comprendías, algo que era secreto o tabú, deja de serlo para transformarse en algo realmente positivo en tu vida.

Amor Es posible que haya sucedido una situación inesperada que te haya causado confusión en tus sentimientos. No te inquietes, Leo, el amor está presente en tu vida en estos momentos. Lo que ha sucedido es una situación temporal, una circunstancia que estarás superando en menos tiempo del que pensabas.

Trabajo Tu chispa creativa está en alza, Leo, lo cual es formidable si estás buscando una nueva ocupación, o has iniciado recientemente un trabajo hasta ahora desconocido por ti. Estás claro, hábil y muy entusiasta y eso es lo que importa ahora.

Dinero y fortuna Si necesitas dinero haz lo que tienes pensado, desde solicitar un préstamo a un banco, hasta efectuar algunos negocios que te permitan poner tus asuntos en perspectiva vendiendo lo que tienes en casa y no estás usando.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el efluvio de la fase creciente de la Luna que te inspira y excita tu imaginación.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Leo: descuidar tus prioridades y no hacer en su momento lo que debías hacer desde hace algún tiempo.

¿Qué debo evitar?: las actitudes soberbias y auto suficientes que podrían causar la impresión de arrogancia aunque esa no sea tu intención

Frase del día: nunca envejece aquél que no ha perdido la capacidad de soñar, la ilusión del futuro la alegría cotidiana de la vida.