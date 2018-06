Leo – Martes 12 de junio del 2018: te sentirás libre para escoger tu destino

Amaneces en un tono muy excitante pues el novilunio actúa acentuando tu imaginación y ayudándote a recuperar lo que creías perdido en el amor. Si sabes hacer algo bien ¿por qué no lo aplicas productivamente? Si tuviste una experiencia amorosa negativa no te cierres al amor porque cada aventura es diferente y todas las personas no son iguales. Los fracasos no existen, no lo olvides. Por otra parte, el tono imperante este día es de consolidación así que no vaciles a la hora de efectuar esos pagos y balancear tu presupuesto.