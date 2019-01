Leo – Lunes 7 de enero de 2019: das un paso hacia adelante en tu vida

La acción y reacción que está sucediendo en tu signo envuelve tu aura con un tono fuerte e intenso y por eso te das cuenta cómo cada vez más te vuelves una especie de magneto, o esponja, que atrae de todo a tu lado. Por tanto, sé muy prudente y no te asocies con gentes negativas que lo único que hacen es estropear tu vida.

Amor Estás intenso y sexual, algo que necesitabas para poner ese toque, esa chispa en tu vida íntima. Si no das rienda suelta a tus potencialidades pronto te verías en situaciones comprometedoras y eso es lo menos que te conviene en un momento en que tu vida amorosa se está encauzando en el terreno correcto.

Salud En esta etapa puedes estar muy sensible de ahí que no te descuides y acudas a tu dentista o a tu médico cuando sientas algo extraño en tu cuerpo, un síntoma diferente al que estás habituado.

Dinero y fortuna No te preocupes si ahora te falta algo en tu economía porque pronto se habrá resuelto esa situación y en la segunda quincena del mes de enero tendrás en tus manos lo que necesitas.

Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Cáncer o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire.

Si estás soltero o soltera: hay sentimientos que no se pueden ocultar y en estos días de enero te percatarás de esa realidad.