Leo – Lunes 31 de diciembre de 2018: la Luna de fin de año excita tu imaginación

Amor Cultiva tu amor y tus relaciones y no olvides los detalles. Todo lo que puedas hacer para superar tus problemas conyugales o las situaciones de malentendido con tu pareja darán resultados este día. Da lo mejor de ti y lograrás mucho.

Trabajo Hay buenos aspectos astrales en tu vida laboral que empezarás a notar a partir de mañana con el inicio del nuevo año 2019. Hoy lunes es para disfrutarlo tranquilamente y no complicarte la vida con preocupaciones de trabajo las cuales hoy no puedes resolver en tu casa.

Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Piscis o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego particularmente Sagitario.

Si estás soltero o soltera: un fin de año muy interesante porque vas a escuchar ciertas confesiones de índole sentimental que no habías pensado ibas a oír y te harán mirar a cierta persona con ojos diferentes.