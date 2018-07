Leo – Lunes 30 de julio de 2018: surge el amor donde menos esperas

Hoy lunes estás en el umbral de la entrada de un nuevo mes dentro de tu ciclo de cumpleaños. Es el momento de la recapitulación y planteamiento de metas para sacar adelante tu vida en todas sus áreas. No te dejes llevar por impulsos emotivos a la hora de tomar una decisión, razona con experiencia y realismo.

Amor

Llegó el momento ideal para evaluar lo que has logrado durante este período, tomar acción para eliminar lo que no conviene y solidificar lo que fortalece tu relación.

Salud



No te descuides en este período astral. Vigila tu salud y hazle caso a la báscula. Si has dejado de hacer lo acostumbrado, has roto tu dieta y rutina de ejercicios y descubres que estás aumentando de peso es hora ya de volver a tu régimen anterior y recuperar el ritmo habitual de tu vida.