Leo – Lunes 28 de enero de 2019: te llega ese amor que tanto esperabas

En el aspecto amoroso el dinero que te llega te permitirá disfrutar una nueva luna de miel junto a la persona amada. No lo dejes de hacer, regálate esa oportunidad de fortalecer tu relación, Leo.

Amor La balanza se equilibra perfectamente y este movimiento astral para lo que te servirá es para profundizar tu vida amorosa y actuar con más responsabilidad en tus asuntos del corazón. Se fortalecen vínculos, pero si estás considerando terminar una relación no te apresures.

Trabajo

Durante este ciclo astral que se inicia hoy lunes con el tránsito de la Luna al signo escorpiónido podrías sentirte tentado a envolverte en negocios que no están del todo claros. No accedas a solicitudes de empleos sin base sólida económica o legal. No es momento de experimentar con lo desconocido sino solidificar el presente en tu trabajo.