Leo - Lunes 27 de agosto de 2018: se normaliza una relación

Este lunes tu horóscopo se vuelca a la consecución de muchas cosas de índole material, lo cual no implica que las cuestiones sentimentales estén ausentes. Comprobarás una vez más cómo el éxito y la felicidad surgen a través de intereses creativos que pudiste haber tenido en el pasado, pero que no los canalizaste adecuadamente.

Amor

Si hiciste algo inadecuado y te sientes mal con tu pareja trata de arreglar el asunto cuanto antes a fin de evitar mayores males. Si aclaras con amor un malentendido y luchas para poner las cosas en orden no perderás la confianza que debe primar en una relación.

Salud

Trabajo

El aura positiva y de mucha confianza en ti mismo que hoy te rodea causará un impacto fuerte, y muy satisfactorio, en tus empleadores potenciales. Es un día exitoso para salir de casa, buscar empleo si no tienes o pedir un aumento laboral.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy

Predicción de pareja para hoy lunes



La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Capricornio o Escorpión en este lunes.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire.

Si estás soltero o soltera: cuando sientas un nudo en la garganta que te impulsa a expresar tu amor, no te quedes callado, Leo.