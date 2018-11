Leo – Lunes 26 de noviembre de 2018: un tiempo de alegrías bien merecidas

Durante estos días deberás mantener una actitud abierta, inteligente y despierta. Lograrás los mejores resultados cuando piensas antes de hablar, y no a la inversa, puesto que ahora Mercurio está retrógrado y se presta a interpretaciones erróneas.

Amor

Lo mejor que tiene esta configuración astral es que te ayuda a aprender de las experiencias pasadas. Si estás en malos términos con tu pareja sentimental, es hora ya de sacarle ventaja a tus experiencias anteriores y no dejarte arrastrar al mundo de las recriminaciones mutuas pues nada sacarías con eso.

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu disposición y agilidad mental que te ayudarán a la solución de los problemas que surjan. Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Leo: dejarte envolver por las adulaciones de las personas oportunistas. ¿Qué debo evitar?: prometer lo que sabes muy bien no podrás cumplir.

Predicción de pareja para hoy lunes



La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Cáncer o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire.

Si estás soltero o soltera: no te inquietes, Leo, ya que pronto estarás muy bien acompañado, o acompañada.