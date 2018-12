Leo – Lunes 24 de diciembre de 2018: una noche intensa y feliz

Lo más interesante sucede en tu mundo interior donde te proyectas hacia la intuición y al seguirla atraes a tu lado dinero, prosperidad y fortuna, Leo. Has iniciado una semana muy intensa y a medida que transcurran los días aumentarán tu entusiasmo y tus ingresos.

Gozas de la mejor actitud para encontrar el equilibrio entre tus deseos y tus realidades amorosas. No siempre es posible lograr lo que uno anhela, pero en esta oportunidad, si te decides y dejas a un lado las vacilaciones tendrás éxito.



Salud

No hay excusas para la inactividad. Si hay buen tiempo, a salir, caminar, practicar algún deporte al aire libre. Si las condiciones atmosféricas no lo permiten pues ¡a usar la bicicleta estacionaria! Lo principal es moverse, no quedar sedentario pues esta es la causa primaria de muchas enfermedades.