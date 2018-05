Leo – Lunes 21 de mayo del 2018: un tiempo de alegrías insospechado

Amor



Se aproxima un fin de semana que será estupendo, si así te lo propones, Leo. Este lunes te sentirás satisfecho con lo que has logrado en tu vida amorosa. Disfrútalo y evita reñir por cuestiones de poca monta. No vayas a estropear tu presente con insignificancias. Si no tienes una relación en estos momentos tampoco te sentirás mal, más bien libre y feliz.