Leo - Lunes 21 de enero de 2019: ¡eclipse en tu signo, intensas emociones!

Este es un lunes para cosechar lo que has sembrado, Leo, pues el eclipse está ocurriendo precisamente en tu signo. Continúa por el camino que siempre has transitado. Una situación sentimental imprevista te colocará frente a cierta persona que hace tiempo te está dando vueltas en el corazón, pero que no acababas de situar en el lugar que le corresponde dentro de tu vida afectiva.