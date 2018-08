Leo – Lunes 20 de agosto de 2018: das un paso atrevido en el amor

Amor

Salud

Trabajo

Te envolverá un sentimiento profundo de satisfacción humanitaria pues descubres que tu trabajo no solamente es útil para ti y tu familia como un medio de vida sino que también ayudas a otras personas con tu actitud laboral.

Dinero y fortuna



Sentirás mucha más confianza en ti mismo y más seguridad interior. El dinero está flotando a tu alrededor, y no se encuentra lejos. Pronto llegará a tus manos. No te desesperes si no te alcanza porque algo inesperado y feliz está a punto de acontecer.