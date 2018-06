Leo – Lunes 18 de junio del 2018: la Luna en tu signo excita tu imaginación

El amor te envuelve con un tono intenso y apasionado al ocurrir este tránsito planetario. Busca tiempo para arreglar diferencias con tu pareja, sigue con tu relación actual y no tomes una decisión intempestiva basándote en apariencias porque podrías ser injusto, o injusta, a la hora de dejar a quien amas, y al mismo tiempo perder a quien de veras está a tu lado con desinterés y cariño.

Vas a tomar importantes resoluciones respecto a papeles legales de parientes y amigos y otras documentaciones similares asociadas con dinero. Si estás confundido asesórate bien con gentes calificadas antes de firmar nada de lo cual no estés seguro.

Amor

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy

Predicción de pareja para hoy lunes



La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Piscis o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego particularmente Sagitario.

Si estás soltero o soltera: un día muy interesante porque vas a escuchar ciertas confesiones de índole sentimental que no habías pensado ibas a oír.