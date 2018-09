Leo – Lunes 17 de septiembre de 2018: escucharás una noticia muy grata

Si ahora disfrutas del amor no te enredes más la vida, ni causes escenas de celos o situaciones comprometedoras. En este lunes hay oposiciones planetarias que podrían ponerte frente a personas algo manipuladoras. Afortunadamente, con la buena energía que está recibiendo tu signo en esta etapa tan importante para ti, lograrás compensar cualquier dificultad y salir airosamente de los problemas que surjan.

Amor

A partir de estos momentos nada te afectará tanto como te afectó en el pasado. Has aprendido mucho de la vida y con el tránsito directo de Marte en tu signo opuesto -o sea en Acuario- habrá emociones enriquecedoras en tu forma de experimentar la intimidad y el amor.

Salud

Trabajo



Tu buena disposición será un factor para darte ascensos y retribuciones en el futuro próximo, pero concéntrate bien en lo que haces y no disperses tu atención en pequeñeces para no perder tiempo en cuestiones que no valen la pena.