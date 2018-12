Leo – Lunes 17 de diciembre de 2018: un ciclo de amor está a las puertas

Este es un lunes algo alocado, maneja bien tu tiempo habrá mucho por hacer. Se presenta una semana con un ritmo algo alocado en el que deberás terminar muchas cosas. Para no agobiarte ve planeando desde hoy lo que vas a realizar. Habrá interrupciones, gentes que no tienen nada mejor que hacer y te complican la vida con sus invitaciones y pláticas. Trata de aislarte lo más que puedas hasta que hayas finalizado lo que te has propuesto. De esa manera tendrás un par de días estupendos.