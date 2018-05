Leo – Lunes 14 de mayo del 2018: das un paso hacia adelante en tu vida

Toma precauciones para no reaccionar de manera desmedida o fuera de proporción a un incidente menor pues tu orgullo herido podría causar problemas donde no existe nada complicado. Si te asalta una duda no la expreses hoy, es mejor ceder que poner en peligro una relación de índole sentimental. No dejes que la gente pesimista influya en tus decisiones amorosas. Si tienes una relación buena, no es el momento de estropearla con amistades que podrían causar celos o disgustos en tu vida amorosa.