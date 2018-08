Leo - Lunes 13 de agosto de 2018: se acentúan tus sentimientos íntimos

Amor

El tránsito de la Luna en este día y el movimiento de Marte retrógrado a Capricornio conforman un escenario ideal para que entiendas mejor que no siempre debes decir lo que tú consideras tu verdad ya que podrías errar y herir innecesariamente a quien te ama y no merece ser lastimado.

Salud

Trabajo

Pronto te encontrarás en una buena disposición laboral. Tranquilo, si no tienes empleo en estos momentos muy pronto lo tendrás y será un buen regalo en tu aniversario de cumpleaños que estás ahora viviendo, Leo.

Dinero y fortuna

Una llamada telefónica, correo o mensaje te causarán admiración pues se trata de alguien que te debe dinero y está dispuesto a pagártelo. Acepta sus explicaciones de demora diplomáticamente, no recrimines.

Biorritmo astral de hoy

Predicción de pareja para hoy lunes



La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Capricornio o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire.

Si estás soltero o soltera: estarás muy bien equipado emocionalmente para hacerle frente a cualquier circunstancia que surja y no estaba en tus planes.