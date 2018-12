Leo - Lunes 10 de diciembre de 2018: recuperas lo que pensaste se había perdido

No te conviene hablar mucho así que escoge bien las palabras que vas a emplear en todo momento para que no te compliques con situaciones fuera de tu control. Deja a un lado todo aquello que te ha perturbado y actúa con la confianza propia de una persona segura de sí misma, como es la naturaleza de tu signo Leo. Atrévete a hacer algo diferente en estos momentos a la hora del amor ¡inventa, aplica tu originalidad y creatividad! Sin embargo, recuerda siempre el tacto social, no te enredes en algo que pueda comprometerte posteriormente.